Trekwei ruim drie uur gesloten voor berging bestelbus

do 28 maart 2024, 20.35 uur

DRIEZUM - Een deel van de Trekwei is donderdag uiteindelijk bijna vier uur lang gesloten geweest voor de berging van de te water geraakte bestelbus. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij en liepen alleen een nat pak op.

De bestelbus was geladen met een zware haspel waardoor de bestelbus zwaar was. Mogelijk raakte bestuurder de macht over het stuur kwijt nadat hij in de berm terecht was gekomen.

Omdat berger Boersma zo'n zware bestelbus niet uit de vaart kon takelen, werd een zwaardere kraan van Damstra ingezet om de bestelbus uit de Stroobossertrekvaart te takelen. Een duiker uit Stiens moest er aan te pas komen om spanbanden aan de banden van de bestelbus te bevestigen. Deze berging vond omstreeks 17.15 uur plaats.

De Trekwei werd rond 19.00 uur weer vrijgegeven voor het doorgaande verkeer. Ook voor pleziervaartuigen was de vaart enige tijd stil gelegd vanwege de berging.

