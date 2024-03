Bestelbus in Stroobossertrekvaart: Inzittenden gered door boot

do 28 maart 2024, 15.55 uur

DRIEZUM - Het was even flink schrikken voor twee inzittenden van een bestelbus. Door onbekende oorzaak belandden de twee mannen donderdagmiddag in de Stroobossertrekvaart. Ze reden even daarvoor over de Trekwei.

Een voorbijvarende boot werd de redder in nood toen de inzittenden daarin konden klimmen. Voor zover bekend, raakten ze niet gewond. Ze kregen folie om zich warm te houden. Ze hadden namelijk wel een nat pak opgelopen na het verlaten van het busje.

De hulpdiensten, waaronder de politie, de Burgumer brandweer met het wateroppervlakteteam en meerdere ambulances, kwamen met spoed ter plaatse. Uiteindelijk werd daarna snel duidelijk dat de inzittenden zelf hun voertuig hadden kunnen verlaten.

Het ongeval vond omstreeks 15.20 uur plaats. Het ongeval vond plaats tussen de afslagen met de Kolkensloane en het Eastwâld. De Trekwei werd enige tijd door de politie afgesloten zodat de hulpdiensten veilig konden werken.

