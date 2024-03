Nieuwe AVEK-fabriek in Surhuisterveen geopend

SURHUISTERVEEN - Aan de Groningerstraat in Surhuisterveen werd vrijdag de nieuwe beddenfabriek van AVEK geopend. De openingshandeling werd gedaan door Gezinus Kok en Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslân.

De heer Brok benoemde in zijn toespraak onder andere dat de AVEK (Arbeid, Vlijt en Kwaliteit) veel samenwerkt met ondernemers uit de omgeving. Hij noemde als voorbeeld transportbedrijf Oegema, al 70 jaar lang de transporteur van de AVEK. Ook denkt hij in 2027 bij het 100-jarig bestaan van het bedrijf nog eens langs te komen.

Joop Atsma, voormalig staatsseceretaris, maar vooral ook Feanster, vertelde over de geschiedenis van het bedrijf. Hijzelf maakte als kleine jongen al kennis met de oude fabriek (volgens Joop op 248 meter afstand), hij speelde er met kinderen van het gezin Kok.

Nieuwe plek

Na 91 jaar op één locatie kwaliteitsbedden te hebben geproduceerd, is Avek verhuisd naar een nieuwe fabriek. In Surhuisterveen, van de Groningerstraat 98 naar de Groningerstraat 126.

Duurzaam

De nieuwe fabriek is één van de meest duurzame productielocaties van Nederland. Zo is de complete locatie energieneutraal, en is er geen gasaansluiting in het bedrijf aanwezig. In de energiebehoefte van het pand wordt voorzien door 1920 zonnepanelen op het witte dak.



Het verwarmen van de bedrijfsruimtes vindt plaats via energiezuinige warmtepompen en vloerverwarming. Voor de verlichting is uitsluitend LED toegepast, en wordt gewerkt met bewegingsschakelaars.

ClickBrick

Bijzonder detail is dat het kantoor is gebouwd met de innovatie ClickBrick: fraaie circulaire bakstenen die gestapeld worden in plaats van gemetseld, en daardoor later kunnen worden hergebruikt. Het regenwater wordt gescheiden - op eigen terrein - opgevangen, en er is aandacht voor flora en fauna. Zo zijn er voorzieningen voor egels, insecten, vleermuizen en vogels.

Met deze belangrijke stap, die bijdraagt aan zowel efficiency als duurzaamheid, wil het Feanster bedrijf voorbereid zijn op de toekomst. De nieuwbouw is gerealiseerd door Jorritsma Bouw, in samenwerking met voornamelijk Friese onderaannemers. Architectenkantoor Studio SKA is verantwoordelijk voor het fraaie ontwerp: modern, maar met een knipoog naar het verleden.

Avek maakt bedden in vele uitvoeringen. De bedden kenmerken zich door een lange levensduur en een heerlijk ligcomfort. Avek verkoopt haar bedden via geselecteerde winkels in het hele land, maar ook hotels, bungalowparken en overheidsinstanties behoren tot de clientèle.

Achtergrond

Avek is opgericht in 1927 door pake Roelf Kok. Hij had een manufacturenwinkel in Surhuisterveen. Keer op keer moest hij de standaard bedden laten aanpassen, omdat ze te groot waren voor de bedsteden. Daarom begon hij zelf met het maken van bedden op maat. Avek staat voor Arbeid, Vlijt En Kwaliteit.

Het erfgoed van grootvader is voor de kleinzonen Roelf en Roelf nog steeds leidend. In Surhuisterveen maken de vakmensen van Avek nog altijd bedden op maat. Daarbij is Avek best een beetje trots op haar Friese roots, getuige de beddenlijnen met Friese namen als Noflik, Simmer, Fier en Stiel. Het kwaliteitsstempel 'Makke yn Fryslân’ staat dan ook op het nieuwe bedrijfspand.

