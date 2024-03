Nieuw gekochte auto eindigt in de sloot

vr 22 maart 2024, 17.36 uur

HAULERWIJK - Een man uit Haulerwijk had deze vrijdag een wel heel onfortuinlijke dag. Hij had een Renault Scenic uit 2004 gekocht bij een autohandelaar in Twijzelerheide en deze om 14.22 uur op naam gekregen.

Nog geen twee uur later stond het voertuig in een sloot langs de Trekvaart in Haulerwijk. De brandweer werd om 16.12 uur gealarmeerd voor het ongeval. De bestuurder moest gered worden uit zijn nieuw gekochte auto.

Door onbekende oorzaak was de automobilist achteruit het water ingereden. De oudere man is door de brandweerlieden uit zijn benarde positie bevrijd en op het droge geholpen.

De man kwam verder met de schrik vrij. Een berger is ingeschakeld om de auto uit het water te halen.

FOTONIEUWS