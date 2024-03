Grootschalige politie-inzet in Noardburgum na vermeende schietpartij

wo 20 maart 2024, 15.52 uur

NOARDBURGUM - In het anders rustige Noardburgum voltrok zich woensdag een scenario dat meer weg had van een filmset. De politie rukte massaal uit na een melding over een schietpartij. Op dat moment was nog niet bekend dat er helemaal niet geschoten was.

Met de entree van het dorp bij de Poiesz als verzamelpunt, trokken agenten hun vesten aan en bereidden zich voor. De melding was rond 14.58 uur binnengekomen.

De S.K. Feitsmastraat werd als eerste afgezet, gevolgd door verdere afzettingen in de Van Beijmastraat en een deel van de J.A. Fokkemastraat. Het vermeende incident had zich voorgedaan in de S.K. Feitsmastraat.

Bezorgdheid

De inwoners van Noardburgum werden een uur lang opgeschrikt door de ongekende politieactiviteit. Agenten instrueerden omwonenden om binnen te blijven of de afgezette straten te verlaten. In de tussentijd verzamelden veel nieuwsgierigen zich bij de afzettingen.

De politie nam de melding serieus ondanks het feit dat langzaam duidelijk werd dat er helemaal niets loos was. Ruim een uur later kwam de politie-actie tot een einde. De afzettingen werden opgeheven en de politie verdween uit Noardburgum.

De politie doet nog wel verder onderzoek hoe de melding binnen is gekomen.

Buurtbewoners denken te weten wat de aanleiding was. Zij spreken over spelende kinderen die met eikeltjes (o.i.d.) hebben gegooid. Iemand 'hoorde' dit aan voor 'schieten' en belde de politie.

