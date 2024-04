Oorzaak van brand in woonboerderij in Rottevalle bekend

wo 13 maart 2024, 18.43 uur

ROTTEVALLE - Eeen woonboerderij aan de Efterwei in Rottevalle is woensdagmiddag vrijwel helemaal uitgebrand. De bewoners van de boerderij bleven ongedeerd, alleen een zoon was thuis tijdens de brand.

In de Leeuwarder Courant laat een buurman weten dat hij zag dat er sprake was van een schoorsteenbrand. Daarna ging het heel snel. Door de wind waaide het vuur over de gehele punt van het dak en stond de woonboerderij in lichterlaaie.

Er kwamen meerdere brandweerploegen ter plaatse maar zij konden niet voorkomen dat het grootste gedeelte van de boerderij verloren ging. Enkele losstaande schuren zijn wel gered.

