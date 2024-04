Grote brand in woonboerderij met rieten kap in Rottevalle

wo 13 maart 2024, 13.08 uur

ROTTEVALLE - In een woonboerderij op de hoek van de Rydwei met de Efterwei in Rottevalle brak rond het middaguur een brand uit. Er werd vrij snel groot alarm geslagen omdat de woning een rieten kap heeft.

Bij aankomst van de brandweer stond het dak in vuur en vlam. De rookontwikkeling is in de wijde omgeving te zien. "Omdat het om een woning gaat met een rieten dak is opgeschaald naar grote brand." zo laat de brandweer weten.

Stroomuitval

Als gevolg van de brand is in de omgeving de stroom uitgevallen in woningen. De bewoners konden tijdig het pand verlaten. De paarden die door de bewoners worden gehouden, staan veilig op afstand in een weiland achter de boerderij.

Een medewerker van Liander is tijdens de brand ter plaatse gekomen, nabij de boerderij staat een stroomkast.

De brandweer had vanaf het begin direct al moeite om te blussen. Een haag moest deels verwijderd worden om aan de zijkant van het huis te kunnen komen om te gaan blussen. Er werd aanvankelijk alleen vanaf afstand (vanaf de weg) geblust.

Blijf uit rook

De brandweer adviseerde omstanders om niet in de rook te (blijven) staan. Ook worden omwonenden gevraagd om deuren en ramen te sluiten en eventuele ventilatie uit te schakelen.

De hoogwerker van Drachten kon aanvankelijk niet effectief ingezet worden vanwege de afstand van de woonboerderij met de weg.

De eerste melding van de brand was om 12.51 uur en inmiddels zijn de brandweerploegen Burgum, Oudega, Surhuisterveen en Drogeham ter plaatse gekomen. De brandweer van Drachten werd als eerste gealarmeerd voor de brand.

Woonboerderij verloren gegaan

Even na 14.00 uur liet de brandweer weten dat de focus ligt op het sparen van de naastgelegen schuren te sparen. "De woonboerderij is helaas verloren gegaan. Er waren geen mensen of dieren meer in de woning aanwezig."

