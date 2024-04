Verbazing over verharde weg in Peinder Mieden

wo 13 maart 2024, 16.55 uur

OPEINDE - Een verharde weg in het natuur- en woongebied Peinder Mieden in Opeinde heeft tot grote verbazing en verdriet bij bewoners geleid. De aanleg ervan is in opdracht van de gemeente Smallingerland uitgevoerd.

Overleg met de vereniging van eigenaren is er niet geweest. Bovendien is eerder al afgesproken dat de gemeente de kosten voor wegen voor haar rekening neemt, terwijl één van de wethouders had laten weten dat de bewoners er nu voor opdraaien.

Lammert Wolters verbaasde zich over de aanleg van de verharde weg, terwijl het woon- en natuurgebied van negentig hectare bekend staat om zijn onverharde zandwegen en -paden. Tijdens de vergadering van de Ronde Tafel dinsdag in Smallingerland legde hij een aantal vragen over de kwestie op tafel.

Weliswaar was dat niet de bedoeling, want in de Ronde Tafel kunnen juist de raadsleden vragen over de te behandelen onderwerpen aan bezoekers stellen en niet andersom.

Voorzitter Sandra de Jong-Snip streek de hand over het hart en wethouder Robin Hartogh Heys, die overigens niet de gewraakte toezegging had gedaan, toonde zich bereid de kwestie uit te zullen zoeken.

