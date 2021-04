Spoeddebat Peinder Mieden loopt met sisser af

ma 26 april 2021 21.46 uur

DRACHTEN - Het spoeddebat over de natuurwoonwijk Peinder Mieden tussen Drachten en Opeinde is met een sisser afgelopen. Wethouder Marie le Roy erkende dat ze eerder helder uitleg over de financiën rond het nieuwe betonpad had moeten geven. Toen dat niet gebeurde, ontstond argwaan bij onder andere de fracties van ELP en CDA. Zij vroegen om een spoeddebat nadat Le Roy had aangegeven alle financiële en andere informatie op korte termijn te willen geven. "De conclusie is dat alles zorgvuldig en binnen de financiële afspraken is gegaan", constateerde Klaas van Veelen (ChristenUnie) aan het eind van het debat.

Het lange wachten op een antwoord op de vragen van de ELP-fractie leidde tot frictie, die tijdens Het Debat vorige week tot uiting kwam. Een paar uur voor de vergadering dinsdagavond kwam alle informatie op tafel. Daaruit bleek onder andere dat een deel van de financiële gegevens al in november 2020 bekend was. Toen maakten de gemeente en de Vereniging van Eigenaren van Peinder Mieden afspraken over het aan te leggen betonpad. ELP-fractievoorzitter Ynze de Vries zei witheet te zijn geworden toen hij dat las. "Die informatie is willens en wetens niet met de gemeenteraad gedeeld."

Samen met de CDA-fractie stoorde de ELP zich ook aan het feit dat wethouder Le Roy de discussie over het onderwerp in een besloten bijeenkomst wilde bespreken. De Vries: "Het feit dat de antwoorden er al lang waren, geeft aan dat het college ons als partij niet serieus neemt. Ik vind dat diep-, diep- en dieptriest." Het ELP-raadslid kondigde aan een motie in te willen dienen, maar kwam daar aan het eind van de vergadering niet op terug. De antwoorden van de wethouder hadden voldoende verduidelijkt, zo constateerden de raadsleden.

Meine Hofman van Smallingerlands Belang kon er kort over zijn. Hij pleit voor het op orde hebben van de hele gemeentelijke boekhouding. Als dat het geval is, dan kan gevraagde informatie direct worden gegeven en hoeven er geen weken overheen te gaan, waardoor de discussie over een relatief eenvoudig onderwerp wordt vertroebeld. "Het is onmogelijk om te sturen op een boekhouding die niet actueel is. Nu is het een grote, mistige puinhoop. Dat is ronduit schokkend."

Wethouder Le Roy erkende dat het college heeft geworsteld met het geven van antwoorden. Die antwoorden zijn vlak voor de bijeenkomst van dinsdagavond onder hoge druk uit de catacomben van het gemeentehuis naar boven gehaald. De verwijten van de ELP dat het college de raadsfracties niet serieus neemt, trok ze zich aan. "Die beschuldiging is het ergste wat ik vind. We nemen u wél serieus." Hetzelfde gold voor de constatering van de ELP dat burgemeester en wethouders de financiën rond Peinder Mieden niet in onder controle hebben. "Dat is wel het geval."

"Het zal me niet nog een keer gebeuren dat we als college zo laat antwoorden gegeven. De kritiek doet wat met me. We hebben veel van dit project geleerd en zullen in soortgelijke projecten de communicatie met gemeenteraad en bewoners goed moeten uitvoeren."

De bewoners wilden af van een onverharde weg, die tijdens de droge zomer veel stof doet opwaaien en 's winters in een blubberpad veranderd. De ELP-fractie was bang dat voor de nieuwe betonweg geen geld uit de pot van De Peinder Mieden beschikbaar zou zijn, maar dat is wel zo. De bewoners betalen de aanleg zelf.