Ongeval door modder op de weg, 29-jarige veroorzaker opgepakt

wo 13 maart 2024, 11.36 uur

URETERP - Een 29-jarige man uit de gemeente Opsterland is dinsdag door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht op het veroorzaken van het ongeval dat dinsdagmiddag plaatsvond op het Selmien West in Ureterp.



Bij het ongeval dat omstreeks 16.20 uur plaatsvond, raakte een 41-jarige man uit Drachten gewond. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie denkt dat de oorzaak van het ongeval modder op de weg was. Door de modder was de weg spekglad geworden waardoor de automobilist van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam.

"We houden er rekening mee dat de bestuurder de controle over de auto is kwijtgeraakt als gevolg van die gladheid." aldus de politie. "De modder was mogelijk afkomstig van een landbouwvoertuig. We hebben een 29-jarige man uit de gemeente Opsterland aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval."

De verdachte is op het politiebureau verhoord en vervolgens weer heengezonden.

