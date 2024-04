Ernstig ongeval op Selmien-West bij Ureterp

di 12 maart 2024, 17.10 uur

URETERP - Bij een ernstig ongeval op het Selmien-West is dinsdag een bestelbus met vaart tegen een boom gebotst. Hulpdiensten, waaronder de brandweerploegen uit Beetsterzwaag, Drachten en Ureterp, rukten uit om eerste hulp te verlenen.

De hulpdiensten werden om 16.24 uur opgeroepen voor het ongeval. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse met het Mobiel Medisch Team.

Beknelling

Het slachtoffer, bekneld in het wrak, is door de brandweer bevrijd en snel overgedragen aan de zorg van ambulancepersoneel. Het slachtoffer is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van het ongeval is onbekend.

Het gebied rondom het ongeval is door de politie afgezet, waardoor Selmien-West enige tijd ontoegankelijk was voor het verkeer.

Onderzoek

De forensisch opsporing verkeer van de politie is begonnen met een grondig onderzoek naar de oorzaak van de botsing.

De politie heeft de mogelijke veroorzaker van het ongeval aangehouden. Klik hier voor een update en nadere informatie.

FOTONIEUWS