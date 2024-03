Watze en Geertje Houtstra uit Burgum 65 jaar getrouwd

vr 8 maart 2024, 19.20 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben bracht vrijdag 8 maart een bezoek aan het echtpaar Watze en Geertje Houtstra-Van der Kloet. Het paar uit Burgum viert op 6 maart hun briljanten huwelijk.

Watze Houtstra is opgegroeid in Surhuisterveen en Geertje van der Kloet komt uit Oudega (gemeente Smallingerland).

Eind 1957 ontmoetten ze elkaar in een koffiehuis in Leeuwarden toen ze afzonderlijk van elkaar met vrienden op pad waren. De twee raakten aan de praat toen ze een sportkrantje aan het lezen waren. Het koffiehuis werd de ontmoetingsplek van Watze en Geertje en ze kregen verkering. Op 6 maart 1959 stapten ze in het huwelijksbootje.

Na de bruiloft verhuisde het jonge stel naar Surhuisterveen. Later woonde het gezin in Wâlterswâld en sinds 1999 in Burgum. Ze kregen vier kinderen en inmiddels zijn er ook zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Meneer Houtstra werkte in Surhuisterveen bij de fietsfabriek en daarna als monteur in Groningen. Mevrouw werkte tot haar bruiloft als gezinsverzorgster en later als bejaardenverzorgster.

Het echtpaar heeft veel oog voor anderen en heeft zich op vele vlakken vrijwillig ingezet voor de mienskip. Samen zetten ze zich in voor het Doveninstituut. Verder was Watze voetbaltrainer en vrijwilliger bij de jeugdopvang van de kerk. Geertje zette zich in voor het Rode Kruis en de zondagsschool. Ook werkte ze tot haar 81e als vrijwilliger in Berchhiem in Burgum.

Het 65-jarig jubileum wordt in familiekring gevierd met een etentje.

