Eigenaar betaalt kosten gezonken ark Leonora

vr 8 maart 2024, 17.06 uur

DE VEENHOOP - De kosten voor het lichten en slopen van de gezonken ark Leonora worden door de eigenaar zelf betaald. Aanvankelijk zou de provincie Fryslân het schip ruimen, maar op het laatste moment meldde de eigenaar zich.

Aannemer Knol Akkrum was drie dagen met een ponton en kraan bij de Marrekrite-steiger aan de Wide Ie in touw. Omdat de bodem van de woonboot verroest was en de ark niet meer kon varen, moest een tweede ponton voor het vervoer naar de sloper in Kootstertille worden geregeld.

De provincie had al eerder besloten om de gezonken ark onder de Wrakkenwet te plaatsen en de boot op te ruimen.

De berging was inmiddels geregeld en ook in de krant gepubliceerd. De provincie was van het initiatief van de nieuwe eigenaar op de hoogte en is vorige week vrijdag ook kort bij de berging zelf aanwezig geweest.

Ark Leonora

De vorige eigenaar, Leon Meeter uit Drachten, verkocht de ark Leonora in juli of augustus 2023 aan de man, die nu de kosten voor zijn rekening neemt. Meeter had de woonboot van twee oudere mensen gekocht, die ermee op een camping in Kuikhorne lagen. "Dêr ha'k 'm mei myn eigen boat ophelle en nei Eastermar drukt. Dêr hat er in skoftsje lein en doe ha'k 'm nei De Pein brocht. Omwenners hiene klachten en doe ha’k nei de Wide Ie brocht."

Met de nieuwe eigenaar had Meeter de afspraak dat hij de opbouw zou vernieuwen, maar van die plannen is nooit iets terechtgekomen. "Wy hawwe ús hannen der doe ek fan ôflutsen. Hy woe der in tiny house fan meitsje en hie al in bûtenboardmotor oanskaft. Dy stiet no foar neat yn de kast."

Gat in bodem

De bodem van de woonark was van staal en nog keihard, aldus Meeter. Nadat het schip was gelicht, bleek dat een raam was ingeslagen en een gat in de bodem was geboord. "Minsken hawwe dit skip bewust sinke litten", luidt zijn conclusie.

Meer bootjes op Wide Ie

Aan dezelfde Marrekrite-steiger liggen inmiddels alweer drie andere boten, waarvan eentje met het bordje 'Te Koop' erop. Een vierde zeilboot wordt bewoond door een Tsjech, die 's zomers in Akkrum verblijft en nu voor de tweede winter op de Wide Ie ligt.

Eigenaar Leon Meeter vertelt dat de afgemeerde boot op Marktplaats te koop staat. De andere boot gebruikt hij zelf. Wekelijks komt hij ook langs om de boot te checken en eventueel hemelwater uit de boot te hozen.

Samen met een buurman zit Meeter in de botenhandel, voor de hobby, zoals hij zegt. De te verkopen scheepjes legt hij vaker aan steigers van De Marrekrite. Als er klachten komen, dan verplaatst hij ze weer. "Ik ha gjin nocht oan geseik."

Een gemeentelijke sticker, waarop staat vermeld dat de boot van die plek verwijderd moet worden, "helje ik der ôf en dan lizze wy 'm wer earne oars del". Leon Meeter heeft zijn boten niet meer in een betaalde haven liggen, omdat "dat ferrekte djoer is."

Balen als een stekker

Bewoners van De Veenhoop en Oudega balen als een stekker van de illegaal afgemeerde boten. "We wonen hier in een van de mooiste gebieden van Friesland. Als je boten wilt verkopen, dan is dat oké, maar doe dat vanuit een haven en niet vanaf de openbare ligsteigers van De Marrekrite, waar je ook nog eens maximaal drie dagen achtereen aan mag leggen. Het is soms echt ouwe rotzooi die er ligt. Dat irriteert ons enorm", aldus één van hen.