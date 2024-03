Gezonken woonboot in Wide Ie geborgen door provincie

za 2 maart 2024, 10.47 uur

DE VEENHOOP - In opdracht van de provincie Fryslân is vrijdag de gezonken woonboot in de Wide Ie bij De Veenhoop geborgen. De ark Leonora zonk in januari van dit jaar.

De kosten voor het ruimen van de gezonken woonark zijn volledig voor de provincie Fryslân omdat niemand bij de overheid 'weet' wie de eigenaar was.

De ark lag al sinds 28 mei 2023 lange tijd (illegaal) aan een steiger van De Marrekrite. De toen nog drijvende boot is later naar provinciaal water gesleept waar hij begin dit jaar zonk.

De provincie en gemeente spreken over spookboten maar omwonenden laten weten dat zeker wel bekend is wie de eigenaren zijn. Het leverde de gemeente deze week scherpe kritiek op vanuit de ELP.

