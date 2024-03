Gerrit Hiemstra schrijft Grut Frysk Diktee over de impact van het klimaat

di 5 maart 2024, 13.23 uur

SUMAR - Op dinsdag 23 april zit de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden weer vol met zwetende mensen die de dicteetekst van it Grut Frysk Diktee zonder fouten proberen te schrijven.

Weer- en klimaatdeskundige Gerrit Hiemstra schrijft dit jaar de dicteetekst. Kwalificeren voor het dictee kan vanaf dinsdag 5 maart door het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl te maken.

Vorig jaar werd de tekst geschreven door zangeres Iris Kroes, toen ging het over een bepaalde fase in het leven. Dit jaar waagt Gerrit Hiemstra zich aan het schrijven van de dicteetekst die gaat over de impact van het klimaat: "Ik woe it oer it klimaat ha, mar dat is in hiel grut ûnderwerp mei in hiel soad ferskillende ynfalshoeken. Uteinlik haw ik keazen om foaral oer it minsklike aspekt te skriuwen. It komt der op del dat we ôfskied nimme moatte fan it klimaat fan eartiids en dêr hawwe in soad minsken grutte muoite mei."

Van bekende Friezen tot de Harkemase Boys

Naast de twintig kandidaten die zich kunnen kwalificeren, zullen ook vijf teams onderling de strijd met elkaar aangaan. De teams van dit jaar zijn: Bekende Friezen, Yung Frysk, Harkemase Boys, Freonen (vrienden) van Friese organisaties en studenten Fries van de Universiteit van Amsterdam.

Ook meedoen?

Mensen die op 23 april graag mee willen doen aan het Grut Frysk Diktee, moeten zich daarvoor kwalificeren. Vanaf 5 tot 31 maart kan iedereen online meedoen aan het kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl. Uit de beste deelnemers worden twintig kandidaten geselecteerd die mee mogen doen aan de grote finale in de Statenzaal.

Het Grut Frysk Diktee wordt op woensdag 24 april om 19.30 uur uitgezonden bij Omrop Fryslân. De organisatie van het dictee is in handen van de Afûk, het Taalcentrum Fries (Cedin), de Fryske Akademy, Provincie Fryslân en Omrop Fryslân.