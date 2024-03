Servotel ontruimd na brand in appartement

zo 3 maart 2024, 17.15 uur

DRACHTEN - In Drachten brak zondagmiddag een brand uit in een appartement van het Servotel, gelegen aan het Haverstuk. Wat begon als een enkele melding rond 17.00 uur, escaleerde snel tot een situatie waarbij het flatgebouw ontruimd moest worden.

De brand ontstond in een appartement op de tweede verdieping van het complex. Als gevolg van deze brand ontstond er een enorme rookontwikkeling wel gedeeltelijk vrijkwam via het dak.

Er werd binnen een kwartier opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Ondanks de minimale zichtbaarheid van rook vanaf de buitenzijde, was de ernst van de situatie binnen onmiskenbaar. De rook van de brand verspreidde zich in het gebouw.

Ontruiming

De brandweer en politie, die als eerste ter plaatse waren, ondernamen direct actie door te starten met de ontruiming van het appartementencomplex. Dit besluit werd genomen om de veiligheid van alle bewoners en hun huisdieren te waarborgen. De mensen werden verzameld op het parkeerterrein van de MLK boulevard.

Op het parkeerterrein van de winkelboulevard werden de bewoners in een busje van een winkel opgevangen en andere voertuigen. Andere bewoners stonden buiten te wachten totdat ze weer naar binnen konden.

Nadat de brand in het appartement geblust was, bleef er nog veel rook in het gehele gebouw hangen. Deze rook moest met de inzet van ventilatoren verwijderd worden. Het is onbekend hoe groot de schade binnen is.

