Flatbrand Servotel: zeventig bewoners voorlopig niet terug

zo 3 maart 2024, 18.49 uur

DRACHTEN - Op dit moment kunnen zo'n zeventig bewoners en hun huisdieren hun appartement in het Servotel in Drachten niet betreden. Als gevolg van een brand in een appartement op de tweede verdieping zijn de woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

"We zijn op dit moment bezig met het controleren van alle woningen in het flatgebouw" zo laat de Veiligheidsregio Fryslân weten. Dat was zondag omstreeks 18.45 uur. "Daarna kunnen we bepalen welke bewoners terug kunnen naar hun woning en voor welke bewoners langdurigere opvang nodig is."

De bewoners van de eerste vijf verdiepingen (1-5) werden opgevangen in de bedrijfskantine van het ziekenhuis Nij Smellinghe. Een aantal bewoners is buiten het flatgebouw gebleven of ze staan bij een naastgelegen winkel.

De Veiligheidsregio laat weten dat de bewoners van de 10e en 11e verdieping veilig in hun woning kunnen blijven. De appartementen op de 12e en 13e verdieping werden niet bewoond.