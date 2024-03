Scherpe kritiek op gemeente na zinken ark Wide Ie

wo 28 februari 2024, 17.33 uur

DRACHTEN - Het gebrek aan handhaving op ligplaatsen voor boten in Smallingerland krijgt flinke kritiek van verschillende kanten. De provincie Fryslân en recreatieschap De Marrekrite plaatsen volgens raadslid Chiel Bolt van de ELP de nodige kanttekeningen. Hij was op onderzoek uitgegaan na het zinken van een woonark begin januari 2024 en kreeg de kritiek te horen nadat hij contact met beide instanties had opgenomen.

In de praktijk controleert Smallingerland nauwelijks op het water, bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat.

De kosten voor het ruimen van de gezonken woonark Leonora, die al sinds 28 mei 2023 aan de steiger van De Marrekrite lag en door de ELP bij de gemeente was gemeld, zijn volledig voor de provincie. Reden is dat de toen nog drijvende woonboot naar provinciaal water is gesleept en daar - aan de Wide Ie bij De Veenhoop - later is gezonken.

"Het kan niet zo zijn dat de provincie met alle kosten blijft zitten, omdat de gemeente niet handhaaft", was de strekking van een reactie van de provincie op vragen van ELP-raadslid Bolt.

De kritiek van de provincie en De Marrekrite op het handhavingsbeleid van Smallingerland is al van langere tijd. De kritiek richt zich op het feit dat burgemeester en wethouders aan handhaving op het water een lage prioriteit toekennen.

"We zetten onze handhavers liever in waar de problemen zichtbaar zijn", aldus Le Roy, die de locatie van de gezonken ark 'wel een heel eind van het gemeentehuis' vond.

Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat van Anton Pieters: "Op de klacht van de ELP had de gemeente best kunnen ingrijpen."

Inmiddels zijn gemeente en recreatieschap met elkaar in gesprek, vertelde wethouder Maria le Roy. Insteek is om de handhaving op het water binnen de gemeentegrenzen weer op orde te krijgen. De prioriteitenlijst wordt bijgesteld. Smallingerland heeft op dit moment geen bijzondere opsporingsambtenaar, die op het water opereert. Desondanks wordt naar aanleiding van klachten wel direct opgetreden, aldus Le Roy. De mate van inzet is afhankelijk van de aard van de overlast.