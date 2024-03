Grouster (24) overleden bij ongeval op de A7

vr 1 maart 2024, 22.06 uur

DRACHTEN - De 24-jarige man uit Grou die half februari ernstig gewond raakte bij een ongeval op de A7 bij Drachten, is overleden. Dat meldt regionale nieuwssite De Grouster.

Samen met de 28-jarige bestuurder was de man onderweg naar een afspraak in Groningen toen hij bij Drachten de controle over zijn auto verloor en in een slip raakte. Hierbij kwam hun voertuig in aanrijding met een 59-jarige automobilist uit de gemeente Schagen.

Na het ongeval kwamen meerdere hulpdiensten snel ter plaatse, inclusief een traumahelikopter die op de A7 landde. Ondanks alle inspanningen van de hulpverleners, is het slachtoffer woensdag aan zijn verwondingen overleden.