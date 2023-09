Spectaculair Noorderlicht kleurt lucht groen en rood

ma 25 september 2023 12.25 uur

SMALLE EE - Het gebeurt niet vaak dat je in Nederland het poollicht echt kunt zien. Waar het over het algemeen met een licht grijze waas wel ophoudt, was het in de nacht van zondag op maandag korte tijd groen en rood te zien! Een uniek moment.

Vanaf een uur of 23.15 uur was er fotografisch een zwakke groene gloed aan de horizon te zien. Maar pas rond 00.45 uur barste het echt los. Zo’n 5 a 10 minuten lang vulde de noordelijke hemel zich. Pilaren van licht en op het hoogtepunt golvende rode en groene kleuren.

Uiteindelijk gooide de bewolking na 1.15 uur roet in het eten, waardoor het spektakel verstopt werd achter het wolkendek.