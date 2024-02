Ongeval op weefstrook A7 was zesde binnen 24 uur

do 15 februari 2024, 14.30 uur

DRACHTEN-AZEVEN - In de afgelopen 24 uur spookte het op de weefstrook van de snelweg A7 richting Groningen. Terwijl Rijkswaterstaat op de hoogte was, vond donderdagochtend het zesde ongeval in 24 uur plaats.

De vijfde botsing vond woensdagavond plaats. Met nog een flink stijve nek vertelt bestuurder Ramon uit Leek en zijn vriendin Deborah wat hun is overkomen. "De auto begon opeens te glijden en door een olievlek op de weg was hij niet meer te houden" zo herinnert Ramon het.

Vanaf Leeuwarden reden ze via de invoegstrook de A7 op richting Groningen. En toen ging het mis. "We zijn uiteindelijk zijwaarts tegen de vangrail gekomen" weet Deborah. Ze reden helemaal niet snel maar de auto begon bij het verlaten van de lange bocht plotseling te glijden.

Vijfde

"Het is nog heftiger wat er allemaal vandaag is gebeurd" vindt Deborah. Vooral ook omdat Rijkswaterstaat woensdagavond al op de hoogte was. "Voor ons waren er vier ongevallen en wij waren de vijfde." Ramon vervolgt: "De politie is ook bijna gaan glijden toen ze kwamen. De agenten vertelden dat de olievlek de boosdoener moet zijn geweest."

Niet bekend

Het stel vroeg zich donderdag luidop af waarom de weg niet is schoongemaakt. Ze hebben - nadat het ongeval plaatsvond - contact opgenomen met Rijkswaterstaat maar zij lieten weten dat ze niet op de hoogte waren van de olievlek. Ze zouden een weginspecteur sturen.

Op dat moment waren alle hulpverleners al ter plaatse, inclusief medewerkers van Rijkswaterstaat.

Schoon

De weg is uiteindelijk donderdag - na het zesde ongeval - schoongemaakt. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een schoonmaakmachine ingezet. Na het ongeval lag er een modderspoor en gelekte brandstof op de snelweg.