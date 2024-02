IKEA opent mini-winkel in Leeuwarden

do 15 februari 2024, 10.13 uur

LEEUWARDEN - In Leeuwarden opent in september het eerste IKEA Plan & Order Point. In deze kleinste vestiging van Nederland kunnen bezoekers wooninspiratie opdoen in een typische IKEA showroom. Samen met IKEA medewerkers kunnen zij vervolgens ontwerpen maken voor verschillende ruimtes in huis en complexere bestellingen plaatsen.

Ook is er een selectie woonaccessoires te koop. De toevoeging van het Plan & Order Point aan de dertien Nederlandse vestigingen is onderdeel van de voortdurende transformatie van IKEA. Het Zweedse woonwarenhuis wil de toegankelijkheid vergroten met bestaande en nieuwe winkelkanalen, zodat klanten kunnen winkelen waar en wanneer ze willen.

Het Plan & Order Point in Leeuwarden is gericht op het ontwerpen van ruimtes in huis - met een focus op persoonlijk advies. De nieuwe IKEA locatie biedt 650 vierkante meter aan wooninspiratie. Dat is een stuk compacter dan de huidige IKEA winkels in Nederland, die elk zo’n 25.000 vierkante meter beslaan.

Bezoekers kunnen zich laten inspireren in de showroom en worden in het Plan & Order Point voor keukens, kledingkasten en opbergsystemen geholpen door gespecialiseerde IKEA medewerkers.

Een selectie woonaccessoires kan ter plekke worden aangeschaft en medewerkers helpen bij het plaatsen van de complexere, online bestellingen. Deze bestellingen worden vervolgens rechtstreeks bij de klant thuis of het dichtstbijzijnde afhaalpunt bezorgd.

Annemarieke Jansen, commercieel directeur IKEA Nederland: "De lancering van ons eerste Plan & Order Point markeert een volgende stap in de omnichannelstrategie van IKEA. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de toegankelijkheid voor consumenten en op de bereikbaarheid voor mensen die momenteel geen IKEA in de buurt hebben. We merken dat onze klanten behoefte hebben aan advies op maat bij het doen van belangrijke aankopen, zoals keukens en kledingkasten. We hopen de nieuwe formule in de toekomst uit te kunnen rollen naar andere plekken in het land."

Het IKEA Plan & Order Point in Leeuwarden opent in september in Winkelpark De Centrale in Leeuwarden.