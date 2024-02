Vervroegde openstelling vliegbasis Leeuwarden

wo 14 februari 2024, 10.48 uur

LEEUWARDEN - Op donderdag 15 februari neemt het Air Combat Command deel aan een grootschalige NAVO oefening. Vanwege een vroeg vertrek van de gevechtsvliegtuigen is vliegbasis Leeuwarden vanaf 7.30 uur geopend.

Belang

Vliegers van het Air Combat Command nemen met F-35’s deel aan de oefening waaraan ook divers andere NAVO bondgenoten meedoen. Vanwege de afstand tot het oefengebied en de lange vluchttijd vertrekken de toestellen eerder dan normaal.

Het Air Combat Command laat weten: "In een wereld die snel veranderd en waar veiligheid niet vanzelfsprekend is moet de Luchtmacht voorbereid zijn om snel te worden ingezet. Dit gebeurt altijd in samenwerking met bondgenoten. Het beoefenen van luchtoperaties met andere NAVO partners is daarom van groot belang."

Informatie

Omwonenden die hinder ervaren kunnen dat kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder