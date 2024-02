Inbrekersduo op nachtelijke struintocht in Boelenslaan

do 25 januari 2024, 10.36 uur

BOELENSLAAN - Opnieuw is er een inbrekersduo actief in Boelenslaan. Deze keer waren in de nacht van woensdag op donderdag actief tussen in elk geval 1.00 uur en 2.00 uur.

Waar ze precies allemaal zijn geweest, is niet helemaal duidelijk maar er werden sowieso woningen en auto's bezocht aan de Spekloane en de Wyk in Boelenslaan. Er werd gevoeld aan deuren en portieren.

Op de camerabeelden is het duo te zien tijdens hun struintocht.