Met de schrik vrij op De Skieding

zo 10 december 2023, 23.37 uur

SURHUISTERVEEN - Een bestuurder van een bestelbus is zondagavond rond kwart over tien met de schrik vrijgekomen bij een ongeval op De Skieding bij Surhuisterveen. De man reed in de richting van Surhuisterveen en verloor door onbekende reden de macht over het stuur na een bocht naar rechts.

Hij belandde met zijn bestelbus in een droge sloot en kon zelf zijn voertuig verlaten. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft zich over de man ontfermd, hij bleek met de schrik te zijn vrijgekomen.

Door de politie werd tijdelijk het verkeer op De Skieding stilgelegd, zodat de berger van Collewijn uit Nuis zijn werk kon doen. Daarna werd de weg vrij gegeven voor het verkeer.

