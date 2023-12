Gemeenteraad T-diel kan met besluit komst biovergisters stoppen

do 07 december 2023 10.24 uur

BURGUM - Als de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel weigert een verklaring van geen bedenkingen af te geven, dan is de bouw van de biovergisters van de baan. De FUMO zal dan de omgevingsvergunning voor de bouw van het complex bij Sonac moeten weigeren.

Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente aan het CDA. Raadslid Gert van der Meijden wilde weten of hoe groot de kans is dat de provincie de aanvraag op ruimtelijke gronden alsnog goedkeurt. Deze kans is nul.



"Indien de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven zal de Fumo de omgevingsvergunning moeten weigeren." aldus het college van B&W.

De situatie is vrijwel gelijk als destijds met Engie. Engie wilde biovergisters bouwen bij de centrale en de gemeenteraad gaf destijds ook geen verklaring van geen bedenkingen af. Het is wel mogelijk dat er zienswijzes volgen. Engie heeft daar destijds geen gebruik van gemaakt.

De mogelijke komst van de biovergisters in Sumar wordt donderdagavond opnieuw besproken tijdens het Iepen Poadium op het gemeentehuis in Burgum. Vanuit de samenleving is er een toenemend protest tegen de komst van de biovergisters.

Op de valreep heeft het college van B&W op veel vragen een antwoord gegeven en op deze donderdag gepubliceerd. Klik hier voor het overzicht.