Duizenden mensen bezoeken Licht op Drachten

ma 04 december 2023 12.55 uur

DRACHTEN - Het Drachtster lichtfestival Licht op Drachten heeft in tien dagen tijd duizenden bezoekers gezien. Meer dan 25.000 mensen hebben (vrijwel) de hele route gelopen langs de 26 kunstwerken. Daarnaast hebben vele anderen tijdens het shoppen in het centrum een deel van de lichtkunst kunnen zien.

Het festival begon op vrijdag 24 november en liep tot en met zondag 3 december. Vele bezoekers reageerde blij verrast op de variatie aan verlichte kunstwerken. De overheersende gedachte bij de bezoekers was dat Drachten met dit festival mooi op de kaart is gezet.

Filelopen

"We zijn heel erg blij met het aantal bezoekers dat de weg naar Licht op Drachten heeft weten te vinden" zegt projectleider Lieuwe Krol. "Na een eerste weekend met slecht weer maar toch al veel bezoekers, werd het in de loop van de festivalweek steeds drukker. Afgelopen weekend was het zo nu en dan filelopen van kunstwerk naar kunstwerk."

Niet alleen Drachtster bezoekers

"Er waren uiteraard veel Drachtsters op de been en veel bezoekers uit de regio. Maar ook bezoekers uit bijvoorbeeld Eindhoven, Leiden, Amsterdam en Groningen. Dat wilden we graag en het is fijn dat dat is geslaagd."

Hoop werd werkelijkheid

De reacties van de bezoekers waren bijzonder enthousiast. "We hebben samen van alles bedacht en dan hoop je maar dat mensen het mooi zullen vinden. En als het blijkt dat dat zo is, dan is dat zo fijn" zegt Karina Kroft die samen met Remko Smids de artistieke leiding over Licht op Drachten had.

Volgend jaar weer

"We hebben het festival aangekondigd als de eerste editie van een nieuwe traditie. En we kunnen nu al zeggen dat Licht op Drachten volgend jaar een tweede editie krijgt. De gemeente en de ondernemers zijn positief over een vervolg en wij hebben nu al volop ideeën voor komend najaar" aldus Remko Smids.

