Wethouder Slijver blundert, gemeente verplaatste regenboogbankje niet

ma 27 november 2023, 17.27 uur

KOLLUM - Wethouder Rebecca Slijver van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft een blunder gemaakt omtrent het regenboogbankje in Kollum. Het werd nooit in opdracht van de gemeente verplaatst.

Slijver dacht dat dat wel het geval was, nadat ze donderdagavond vooraf aan de raadsvergadering werd ingelicht door burgemeester Johannes Kramer. Ze had het verkeerd begrepen.

Foute informatie

Op deze wijze werd het bericht ook foutief vermeld op deze site. WâldNet had namelijk vrijdag bij de gemeente vragen gesteld over de demonstratie en over het verplaatste bankje. Via Slijver en de gemeentelijke woordvoering kreeg WâldNet uiteindelijk te horen dat de gemeente het bankje verplaatst had. Dat klopte dus niet.

Wie verplaatste het bankje?

Wie het bankje wel verplaatste, is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Ook burgemeester Johannes Kramer laat in een reactie weten dat hij geen idee heeft wie hiervoor verantwoordelijk is geweest. Het is redelijk professioneel gedaan omdat het nauwelijks beschadigd werd. Op de dag van de demonstratie stond het bankje aan het Maartensplein.

De gemeente heeft het bankje aan het einde van de dag meegenomen omdat het los stond. Hij staat voorlopig in de opslag en wordt binnen afzienbare tijd weer teruggeplaatst, zo is het plan.

Poll: Wethouder Rebecca Slijver: