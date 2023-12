Gemeente verplaatst regenboogbankje om demonstratie

za 25 november 2023 11.50 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft donderdag het inmiddels landelijk bekende regenboogbankje van Kollum verwijderd.

De aanleiding hiervoor was een demonstratie die bij het bankje zou worden gehouden. Het bankje was op dat moment al tijdelijk verplaatst naar een andere plek dan het Kindcentrum. Daarna is het bankje helemaal weggehaald door de buitendienst van de gemeente.

Controversieel

Het regenboogbankje stond sinds mei op een vaste plek bij het Kindcentrum. Een rustig leven was het bankje niet beschoren. In de zomermaanden werd de zitplek al regelmatig beklad met graffiti.

Pride Kollum

Ook was de plek onderdeel van een demonstratie tijdens de Pride in Kollum. Dit evenement werd in juli georganiseerd door NPO 3FM en HUMAN.

Verplaatst

Vanwege de demonstratie van de NVU besloot de gemeente donderdagochtend het bankje een plek te geven aan het Maartensplein. De demonstranten hadden megafoon bij zich en stonden hun mening te verkondigen tussen Maartenplein en het Kindcentrum. Ze hadden een bijbel bij zich en ze waren onder andere voor zwarte piet.

De politie, de handhaving en burgemeester Johannes Kramer waren daarbij korte tijd aanwezig. Later in de middag was het regenboogbankje helemaal verdwenen.

Losse schroeven

Navraag bij de gemeente leert dat de gemeente het bankje voorlopig bewust heeft opgeborgen. Wel geeft de gemeente duidelijk aan dat de bankje teruggeplaatst zal worden. Het bankje stond op de nieuwe niet vast in de grond. Kwaadwillende zouden hem zo meegenomen kunnen hebben.

Update 27-11-23

De gemeente gaf foutieve informatie door aan WâldNet. Lees dit bericht voor meer info. De gemeente verplaatste het bankje niet vooraf aan de demonstratie.

