Bestelbusje Centrale As zat vol met dozen drugs

vr 29 september 2023 16.33 uur

WâLTERSWâLD - Het bestelbusje dat donderdag rond het middag uur van de Centrale As werd gehaald, zat vol met dozen drugs. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Beide inzittenden, een 22-jarige man uit Amstelveen en een 30-jarige man uit Amsterdam, zijn aangehouden.

Op de Kostverlorenloane bij Dokkum volgde de staandehouding. De twee mannen zijn korte tijd later overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Het busje werd in beslag genomen en is door een berger naar het politiebureau in Dokkum gebracht. Meerdere eenheden van de politie deden vervolgens de hele middag onderzoek naar het bestelbusje.

Volledige beperking

Om wat voor drugs het precies gaat wil de politie niet zeggen. "De verdachten worden op dit moment gehoord en zitten in volledige beperking. Om die reden moet de politie in deze fase van het onderzoek terughoudend zijn met het verstrekken van informatie", zo laat politiewoordvoerder Olaf Brink weten.