Duo in bestelbus van Centrale As geplukt: inhoud mysterie

do 28 september 2023 19.00 uur

WâLTERSWâLD - Twee mannen in een bestelbus zijn donderdag rond het middaguur door de politie van de Centrale As gehaald. De bestuurder kreeg rond het middaguur een volgteken.

Op de Kostverlorenloane bij Dokkum volgde de staandehouding. Meerdere politieauto's kwamen met spoed ter plaatse en de twee aangehouden mannen zijn korte tijd later overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Ook was de recherche aanwezig bij de aanhouding.

Dozen

Het blijft tot op heden onduidelijk wat er in het busje werd vervoerd. Wel is bekend dat het voertuig gevuld was met meerdere dozen. Het busje is met behulp van een bergingsauto overgebracht naar het politiebureau in Dokkum.

Inbeslagname

Een woordvoerder van de politie kon donderdag aan het einde van de middag alleen vertellen dat het busje in beslag is genomen vanwege een lopend onderzoek. De aanhouding wilde de woordvoerder niet bevestigen (of ontkennen).

Onderzoek bij politiebureau

Het onderzoek naar het bestelbusje was de hele middag gaande op het terrein achter het politiebureau. Meerdere onopvallende eenheden van de politie kwamen ter plaatse assisteren. Deze agenten droegen bij aankomst bivakmutsen.

Aan het eind van de middag kwam er een bergingsauto van de politie ter plaatse om het busje op te halen. Op dat moment zijn ook de onopvallende politiewagens weer vertrokken.

