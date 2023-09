Rechter tegen snelle drugsrijder: ‘Dit lijkt op een slechte Vin Diesel-film’

do 28 september 2023 11.00 uur

LEEUWARDEN - Na een wilde achtervolging, die begon in Wâlterswâld en eindigde in een weiland bij Broeksterwâld, met snelheden die dik boven de maximumsnelheid lagen, werd de bestuurder van een BMW door de politie in de kraag gegrepen. De man moest donderdag voor de politierechter verschijnen.

De ene na de andere snelheidsovertreding

Nadat hij op de avond van 1 april een stopteken had genegeerd reed de BMW-rijder, een 35-jarige inwoner van Rinsumageast, vanaf Wâlterswâld als een gek richting Damwâld. De agenten in de achtervolgende politiewagen constateerden de ene na de andere snelheidsovertreding: 90 kilometer per uur waar 30 was toegestaan, 148 waar 60 het maximum was en 120 op een plek waar maximaal 30 kilometer per uur mocht worden gereden.

Drie keer over een drempel gestuiterd

Tot vier keer toe liep de BMW uit op de politieauto, zodat er ook geen correctie plaats kon vinden. Drie keer stuiterde BMW over een drempel, tweemaal kwamen de vonken onder de auto vandaan. De rechter had het dossier met aandacht gelezen. "Dit leest als een slechte Vind Diesel-film". "Voor wie of wat was u bang", wilde de rechter weten.

Speed gebruikt op een feestje

De verdachte antwoordde dat hij in paniek raakte toen hij de blauwe zwaailichten van de politiewagen in de achteruitkijkspiegel zag. Achteraf had hij er geen woorden voor dat hij er als een dolleman vandoor was gegaan. "Zo erg vind ik het". Op het politiebureau had hij nog gezegd dat hij in de voorgaande 48 uur geen alcohol of drugs had gebruikt. Dat was niet waar, de speekseltest wees uit dat hij speed had gebruikt. "Ik heb een dag eerder op een feestje iets gehad", bekende de Rinsumageaster.

Over een sloot gevlogen

Hij had heel veel geluk gehad, merkte de rechter op. Een automobilist die van rechts kwam had heel hard moeten remmen om een aanrijding te voorkomen. De dollemansrit eindigde bij Broeksterwâld, waar de BMW vanaf de weg over een sloot was gevlogen en in een weiland langs de Tienewei tot stilstand kwam. De officier van justitie nam het rijbewijs van de bestuurder voor acht maanden in. De man moet verplicht de CBR-cursus volgen en bij een volgende akkefietje in het verkeer loopt hij het risico dat zijn rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

'Een of andere cowboy’

De Rinsumageaster toonde zich schuldbewust. "Ik rij normaal nooit te hard", zei de nogal timide verdachte. De rechter had verwacht dat er een totaal andere persoon tegenover haar zou zitten. "Ik dacht een of andere cowboy voor me te krijgen". Overeenkomstig de eis van de officier werd de man veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van acht maanden. Dat betekent dat hij eind november zijn rijbewijs terugkrijgt.