Drugsrijder vlucht weiland in tijdens achtervolging

zo 02 april 2023 07.10 uur

BROEKSTERWâLD - Met een vliegende auto, gevolgd door een daverende klap, kwam er zaterdagavond in een weiland langs de Tienewei bij Broeksterwâld een einde aan een achtervolging. De bestuurder, een 35-jarige inwoner van de gemeente Dantumadiel, rende nog uit het gecrashte voertuig, maar werd uiteindelijk toch aangehouden door de politie.

De achtervolging ontstond even na 22.00 uur toen de automobilist op de Foarwei in Wâlterswâld een stopteken negeerde. De auto van de man was de agenten opgevallen vanwege de snelheid waarmee hij door het dorp reed.

Via de Haadwei reed de bestuurder met hoge snelheid door Damwâld naar Broeksterwâld, om vervolgens weer plankgas terug naar Damwâld te rijden. Via de Willemstrjitte raasde de auto de Tienewei in, waar de bestuurder met de auto van de weg raakte en een weiland in werd gelanceerd.

De verdachte kwam met de schrik vrij, zijn auto raakte zwaar beschadigd. Uit een afgenomen speekseltest bleek de man onder invloed van drugs. Er is proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs van de man werd ingevorderd.