Smallingerlandse fracties blijven samen optrekken

do 21 september 2023 10.03 uur

DRACHTEN - Ondanks dat de meerderheid van stemmen in de gemeenteraad van Smallingerland met de overstap van een CDA-raadslid in handen van de voormalige oppositie ligt, hebben de partijen uitgesproken samen te blijven optrekken.

Grote veranderingen zullen er niet komen nadat Minke de Voor van de christendemocraten naar de fractie van Sociaal Lokaal Smallingerland overstapte. Daarmee krijgt de oppositie met één stem meer de meerderheid.

Namens de regerende fracties liet FNP’er Durk Oosterhof weten dat de coalitie door wil gaan op de inhoud van onderwerpen, die de raad krijgt te behandelen. Reden van die voortzetting van de samenwerking is dat alle partijen in de raad positief over de coalitie oordelen.

PvdA’er Anton Pieters zei de overstap van Minke de Voor te betreuren. Hij herinnerde eraan destijds aan de informateur te hebben gevraagd een zo groot mogelijke coalitie te smeden om "dit soort dingen" te voorkomen.

Meine Hofman van Smallingerlands Belang zei het ook jammer te vinden, maar "we moeten verder om het afgesproken programma uit te voeren". D66’er Roy Postma liet weten dat de gemeenteraad op zijn partij kon rekenen. ELP’er Yntze de Vries noemde de verandering "misschien wel een zegen". Ronald van der Molen van de SP zei in de

huidige rol van de oppositie te blijven.

De raadsfractie die in ledental verdubbeld, Sociaal Lokaal Smallingerland, noemde de coalitie met vijftien raadszetels een succes. Wat Dinie Mulder betreft is het "business as

usual". "Wij gaan door met het beoordelen van de stukken op hun inhoud."

Ook het college kan met de wisseling van de wacht leven, vertelde burgemeester Jan Rijpstra. "We kunnen hiermee werken en zie de toekomst met optimisme tegemoet. We doen het tenslotte samen."