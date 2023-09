CDA-raadslid Minke de Voor stapt over naar SLS

za 16 september 2023 10.07 uur

DRACHTEN - Raadslid Minke de Voor stapt over van collegepartij CDA naar oppositiepartij Sociaal Lokaal Smallingerland. Het gemeentebestuur van Smallingerland is daarmee haar meerderheid in de raad kwijtgeraakt.

De overstap was voor De Voor een moeilijke beslissing. Bij het CDA ontbrak volgens haar een aantal basisvoorwaarden om als raadslid te kunnen werken. Ze kon op die manier niet meer werken.

De Voor heeft zich nu aangesloten bij de lokale partij Sociaal Lokaal Smallingerland. Op landelijk niveau koos ze voor de nieuwe partij van Pieter Omtzigt.

Het CDA hoorde vrijdagmiddag van het vertrek van het raadslid. "Voor de politiek in Smallingerland is nieuwe afsplitsing betreurenswaardig en slecht voor het imago", aldus fractievoorzitter Tjebbe van der Meer van CDA Smallingerland. "Het deelnemen in een coalitie vraagt een bepaalde verantwoordelijkheid om Smallingerland verder te laten bloeien."