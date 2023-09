Smallingerland duikt zelf in minimumloon bouwvakkers

wo 20 september 2023 11.04 uur

DRACHTEN - Voor de derde keer mag de PvdA-raadsfractie in Smallingerland aan de slag met het voorstel om de minimumlonen bij de aanbestedingen op Europees niveau te krijgen.

Eerder al had fractievoorzitter Anton Pieters zijn motie in de raad gepresenteerd. De andere fracties vonden de kwestie toen te ingewikkeld om over te beslissen en wilden zich beter voorbereiden. Daarbij wilden ze wel helpen en meepraten, maar Pieters had de ingewikkelde materie onvoldoende getackeld, aldus de raadsleden. Poging drie volgt.

Insteek van de PvdA-fractie in Smallingerland is om bij gemeentelijke aanbestedingen het minimumloon voor bouwvakkers op 16,30 euro te krijgen. Dat kan niet via aanbestedingen worden geregeld, had de verantwoordelijk minister vorige week in een brief laten weten.

Steden als Utrecht en Heerlen onderzoeken momenteel alternatieven en daar zou Smallingerland ook mee aan de slag kunnen, aldus Pieters. Hij wilde graag dat burgemeester en wethouders de mogelijkheden daartoe zouden onderzoeken. Met die wens vond hij de andere raadsleden op zijn pad. Ze willen het college niet met de problematiek opschepen, maar zelf aan de slag.

"We vinden het een sympathieke motie, een nobel idee, maar we moeten daar zelf mee aan de slag", vond CDA-raadslid Eeuwe van der Velde. De materie is complex voor een motie, vond SP’er Van Leeuwen.

Marco Molhoek (VVD) beaamde dat. Hij stoorde zich aan het feit dat de PvdA niet was ingegaan op zijn aanbod om structureel over een oplossing mee te denken en te praten. Hij had de nieuwe versie van de PvdA-motie in de mail gekregen met de vraag te reageren. Dat vond ie te kort door de bocht. Pieters erkende zijn tekortkoming en was blij dat de gemeenteraadsleden binnenkort om tafel gaan om over de materie te praten.