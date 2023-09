Smallingerland wil minimumloon opkrikken

wo 06 september 2023 16.30 uur

DRACHTEN - Het is nog niet zo gemakkelijk voor gemeenten om aannemers te verplichten hun werknemers het minimumloon te betalen als ze de aanbesteding van een project winnen.

Aan de uitvoering van zo'n wens zitten de nodige juridische haken en ogen, waarschuwde ChristenUnie-raadslid Corrie Ponne in Smallingerland. Ze reageerde dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat op het voorstel van PvdA-raadslid Anton Pieters, die daarvoor een motie in stemming wilde brengen.

De gemeente verdiept zich nu eerst in de materie en komt er over twee weken op terug. Een dergelijke maatregel is in strijd met de regels in de Aanbestedingswet, wisten verschillende raadsleden. "Het is wel een sympathiek voorstel, maar complex", aldus VVD'er Marco Molhoek, die zei het niet verstandig te vinden om de motie aan te nemen, terwijl er veel uitzoekwerk aan vast zit.

Het minimumloon van werknemers, die aan een door de gemeente aanbesteed project werken, moet minimaal 14 euro bruto per uur zijn. Dat is even hoog als het minimumloon in de gemeentelijke cao en hoger dan het wettelijk minimumloon van 12,79 per uur bij een 36-urige werkweek.

Wel is het weer lager dan de door Europa gewenste 60 procent van het mediane loon in Nederland, hield Anton Pieters zijn collega-raadsleden voor.

Reden voor de verhoging, aldus PvdA-raadslid Pieters, is dat het minimumloon onvoldoende is om vandaag de dag van rond te komen. Verhoging is nodig om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen of anderszins in de problemen, waardoor de maatschappelijke kosten nog hoger worden.