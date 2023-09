Raad beslist donderdag over biovergister bij Burgum

di 19 september 2023 13.45 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel beslist donderdagavond over de bouw van een grote biovergister van 24 meter bij Sonac onder Burgum. Als de raad tegenstemt dan is het plan vrijwel zeker van de baan.

Groen

Het college van Burgemeester & Wethouders is enthousiast over het plan, vooral vanwege de gemeentelijke duurzaamheidsagenda. Een kritisch onderzoek naar wat de gevolgen zijn voor de inwoners ontbreekt. In het raadsvoorstel komt het woord 'groen' 30 keer voor in tegenstelling tot het woord stank (1 keer).

Toen tegen, nu voor

Wethouder Berber van Zandbergen (GroenLinks) van Tytsjerksteradiel wilde deze week persoonlijk geen media-vragen beantwoorden over de vergister die Sonac in Sumar wil bouwen. WâldNet wilde graag weten waarom haar partij zes jaar geleden tegen de komst van de vergister van Engie was en waarom ze de raad nu positief adviseert.

Stank- en geluidsoverlast

GroenLinks verzette zich in 2017 samen met de gemeenteraad tegen de komst van een biovergister bij de Centrale. Alleen raadslid Hessel Bouma stemde tegen. Raadsleden vreesden stank- en geluidsoverlast en vonden de vergister niet passen in een recreatief gebied.

'Deze vergister is bloedrood - niet groen'

Vorige week liet oud GroenLinks raadslid Brigitta Scheepsma zich nog kritisch uit over het plan. Zij toonde aan dat de vergister draait op dierlijke bijproducten waardoor het een 'bloedrode stroom voor groen gas' wordt. Biomassa en planten onttrekken namelijk CO2 aan de atmosfeer terwijl dat bij dieren het tegenoverstelde is.

Tijdens het Iepen Poadium stelden ook de FNP en VVD al kritische vragen over de gang van zaken. Aanvankelijk wilde het gemeentebestuur de beantwoording schriftelijk afdoen. Het publiek kon zo niet kennisnemen van de antwoorden. Op aandringen van raadslid Sjaak Hoekstra (VVD) werden ze alsnog openbaar voorgelezen tijdens het Iepen Poadium (terugzien op 1.15 - 1.17).

Wethouder Van Zandbergen diende WâldNet van repliek via communicatieadviseur Hanny Durkstra. Zij gaf aan dat de wethouder bij haar standpunt blijft: "Het raadsvoorstel blijft staan zoals deze nu is."

Ruimtelijke inpassing

Verder verwijst Durkstra - namens de wethouder - naar de provincie Fryslân. "De gemeenteraad wordt deze week alleen gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te leggen over de ruimtelijke inpassing van de installatie." Het verlenen van de vergunning ligt volgens haar bij de provincie Fryslân.

Raad bepaalt

Dat is alleen niet het hele verhaal. De huidige situatie is exact gelijk aan destijds met Engie. De gemeenteraad beslist omdat de provincie Fryslân niet positief kan besluiten als de raad tegenstemt. Op donderdag 21 september besluit de raad van Tytsjerksteradiel over het plan.

