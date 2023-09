Skûtsje Henderika terug op oude plek

vr 15 september 2023 17.22 uur

DRACHTEN - Na een complete restauratie is vrijdagochtend skûtsje Henderika teruggeplaatst op de rotonde aan de Noorderhogeweg in Drachten. Het schip ligt op dezelfde plek waar het op 1 juni vandaan werd getakeld. Maar nu ligt ze er stukken mooier bij.

In de afgelopen maanden is in de Sluisfabriek in Drachten hard gewerkt aan Henderika. Onder toeziend oog van scheepsbouwer Haiko van der Werff werd de oude "jas" uitgedaan en kwam er een verse nieuwe voor in de plaats.

Tijdens de plaatsing was de rotonde gedeeltelijk afgesloten. Toen er daadwerkelijk gehesen werd stopten de verkeersregelaars tijdelijk al het verkeer. Rond 12.30 uur lag skûtsje Henderika weer op haar oude plek waar ze voorlopig nog even zal blijven liggen.

FOTONIEUWS