Veel lachende gezichten bij waterfestijn Drachtster brandweer

do 07 september 2023 22.10 uur

DRACHTEN - De warme donderdag werd 's avonds verkoelend afgesloten in de passantenhaven van Drachten. De Drachtster brandweer had, net als vorig jaar, weer allerlei slangen klaargelegd. Daarnaast konden kinderen ook, onder begeleiding van een echte brandweerman, spelen met de brandweerslang.

Waar de kinderen het zelf opzochten, moesten de volwassenen iets geholpen worden om afgekoeld te worden. Maar gelukkig hielpen de brandweerlieden daar maar al te graag mee. En ook een medewerker van de Handhaving die even een kijkje kwam nemen ging niet met droge kleren weg.

Nadat de brandweer zeker wist dat iedereen, zelfs onze eigen cameraman, was geblust pakten ze hun spul weer in. Voor de vele bezoekers die afkwamen op deze actie was het een geslaagde avond in de haven van Drachten.

FOTONIEUWS