Drachtster brandweer zorgt voor waterpret

di 19 juli 2022 22.13 uur

DRACHTEN - De passantenhaven aan het Moleneind in Drachten was dinsdagavond veranderd in een waterballet. De brandweer van Drachten was hier voor verantwoordelijk. Na een tropische dag was iedereen toe aan verkoeling en men kwam massaal naar het haventje.

Op twee plekken stond een spuit van de brandweer opgesteld die water de lucht in spoot. Daarnaast konden kinderen ook zelf een brandweerslang beethouden onder begeleiding van een van de brandweermannen. Uiteindelijk konden ook de brandweerlieden zich niet meer inhouden en ontstond er een watergevecht.

Jong en oud vermaakte zich met het water. De brandweer van Drachten, die het waterballet had georganiseerd, was blij met de opkomst en genoot van alle spelende kinderen. Nat, maar afgekoeld en voldaan verliet iedereen na ruim een uur het veld.

