AD onthult misstanden bij jeugdzorginstelling Woodbrookers

ma 28 augustus 2023 09.49 uur

KORTEHEMMEN - In een jeugdzorginstelling Woodbrookers in Kortehemmen zijn (nog meer) misstanden aan het licht gekomen. Uit een geheim gehouden onderzoeksrapport, nu in handen van AD.nl, blijkt dat er 'pijnprikkels' werden gebruikt om jongeren te begrenzen.

Ernstige incidenten, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag, werden niet gemeld bij de inspectie.

Het hoge personeelsverloop en ziekteverzuim leidde tot een situatie waarin jongeren in de zorg veelal werden begeleid door invalkrachten. Deze krachten waren niet altijd voldoende opgeleid, waardoor nieuwe geweldloze benaderingsmethoden niet werden toegepast.

Vastpakken en pijnprikkel

Er werden 'pijnprikkels' toegepast, een methode niet bedoeld voor jeugdzorginstellingen. Wat dat precies inhield, is onduidelijk maar in elk geval werden jongeren in bepaalde gevallen niet alleen vastgepakt en naar de grond gewerkt maar werd er ook een pijnprikkel toegediend.

Buurtwacht

Buurtbewoners hadden destijds ook last van de situatie, met meldingen van overlast, vernielingen en fysieke aanvallen. Een buurtwacht werd zelfs opgezet, overwegend om honkbalknuppels aan te schaffen voor hun veiligheid.

Desondanks nam de Inspectie geen rigoureuze maatregelen, zo schrijft het AD. Pas nadat Jeugdhulp Friesland, waar Woodbrookers onderdeel van is, aangifte deed tegen eigen personeel, werden er stappen gezet. Eind december 2022 werd besloten om de instelling op termijn te sluiten.