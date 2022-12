Jeugdhulp Friesland gaat op termijn Woodbrookers sluiten

do 15 december 2022 19.04 uur

KORTEHEMMEN - Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen zal waarschijnlijk in 2023 de deuren sluiten. Dat heeft Jeugdhulp Friesland bekendgemaakt. Het behandelcentrum kwam al meerdere keren in opspraak door meldingen over criminele activiteiten en seksueel wangedrag. Volgens het behandelcentrum hebben deze meldingen niets te maken met het besluit dat nu genomen is.

In 2023 blijven er eerst nog acht plaatsen JeugdzorgPlus over in Woodbrookers. Deze zijn voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen, waarvoor Jeugdhulp Friesland zo snel geen alternatieve plek kan vinden. Alle jongeren in de open groepen gaan naar een andere passende plek.

Alle open plaatsen bij Behandelcentrum Woodbrookers verdwijnen voor 1 maart 2023. De jongeren stromen door naar andere plekken.