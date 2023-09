Sekschat van Kollumer leidt tot mishandeling onschuldige

vr 25 augustus 2023 09.00 uur

LEEUWARDEN - Een volstrekt onschuldige man uit Drachten werd vorig jaar in elkaar geslagen door een 27-jarige man uit Surhuisterveen. Deze 27-jarige man was woest geworden omdat een 50-jarige man uit Kollum zijn zusje lastig viel met naaktfoto's en dickpics. De Kollumer had de broer als pesterij naar het adres van de ex van zijn vriendin gestuurd. De broer ging echter naar het verkeerde huis om verhaal te halen.

De Kollumer moest zich donderdag verantwoorden bij de meervoudige kamer op de rechtbank in Leeuwarden.

Eind maart 2022 kreeg de verdachte de ex van zijn vriendin in het vizier. De ex is de vader van haar dochter en er was wel eens wat gedoe. "Hij denderde maar door..." aldus de Kollumer. Terwijl hij hem niet persoonlijk kende, besloot hij om hem te gaan pesten.

Bestellingen

Er werden diverse goederen besteld op het adres van de ex. Als eerste werd er een brievenbus besteld. "Bij deze webshop in België hoefde je niets te betalen en werd het eerst verzonden. Ik wilde hem een beetje treiteren en pesten." Ook werd er op zijn naam een telefoonabonnement afgesloten. Op Marktplaats werden een gouden ketting en blauwe strings te koop aangeboden. Eén keer kwam een geïnteresseerde man langs kwam.

Escort midden in nacht

Het bleef niet bij goederen. In april 2022 ging om 1 uur 's nachts de deurbel bij het slachtoffer. Hij deed niet open maar zag wel dat er een man met een vrouw in de auto voor zijn huis stonden. De Kollumer bleek via Kinky een escort besteld te hebben. Ook kwam er bij de ex een man langs die een erotisch getint gesprek had gehad met hem.

Sekschat

Via een sekschat met een jonge vrouw dacht de Kollumer dat er wel eens een steen door de ruit van de ex zou kunnen gaan. Hij stuurde haar naaktfoto's en dickpics. Hij schreef dat ze drugs gebruikte en ze kreeg foto’s van haar woning waardoor ze erg bang werd. Ze had geen idee van wie de berichten waren en deed - net als de ex - aangifte bij de politie.

Chat loopt uit de hand

De broer van het meisje was furieus en ging in gesprek met de Kollumer en stuurde hem een foto van een pistool. Hij schreef dat hij maar eens langs moest komen. Hij wilde weten waar hij woonde en hij kreeg als antwoord: "Waar je zus ook komt met haar natte kutje" en daarna volgde het adres van de ex. Hij voegde er aan toe: "Als je komt, dan verbouw ik je hele bek..."

Op die bewuste 6 mei ging de broer met zijn vader naar het adres en sloegen ze een onschuldige man in elkaar. Ze stonden wel bij het juiste nummer maar in de verkeerde straat. Op dit cruciale moment was de dochter van zijn vriendin thuis bij haar vader.

"Het schaamrood staat op mijn hoofd. Dit ben ik niet..." gaf de verdachte als reactie. De rechter wilde weten wat hij wilde dat er ging gebeuren. "Als ik er nu over nadenk valt het voor me zelf nauwelijks te begrijpen...." gaf hij als antwoord.

Opzet

Officier van Justitie Bas Rademacher wilde van verdachte weten of hij zich verantwoordelijk voelt voor de mishandeling die plaatsvond. Hij beantwoordde bevestigend. Rademacher verdenkt de verdachte o.a. van poging tot uitlokking tot vernieling. "De verdachte had opzet om de vrouw te bewegen om langs te gaan bij het slachtoffer. Haar broer ging naar de woning maar hij gooide geen steen door de ruit maar mishandelde het verkeerde slachtoffer."

Het was een hele studie om de juiste 'tenlastelegging' te kiezen aldus de officier van justitie. "De zaak kent verschillende dominosteentjes die achter elkaar zijn omgevallen en de verdachte heeft de eerste omgeduwd."

Rademacher ziet ook dat het niet te bewijzen valt dat de Kollumer opzet had om het slachtoffer te laten mishandelen. "Hij heeft de broer wel bewust zitten opnaaien. Hij stond als een stier in de startblokken en hij heeft hem 'zogenaamd' losgelaten door het adres te appen". De officier eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar.

Geen dwang

Advocaat Leon Klewer vond dat er weinig bewijs was over langdurige sekschats met de jonge vrouw. Hij ziet wel schunnige gesprekken en sexfoto's maar het bewijs bestaat alleen screenshots, het hele gesprek bleef niet bewaard. Klewer verzoekt dat zijn cliënt wordt vrijgesproken van 'dwang' omdat daar geen sprake van zou zijn geweest.

Geen sprake van vernieling

Ook de 'poging tot vernieling' valt voor hem niet te bewijzen omdat zijn cliënt hooguit wilde dat de ex boos werd. "Mijn cliënt wilde hooguit dat ze boos zou worden. Er werd niet gesproken over vernieling." De Kollumer had misschien wel verwacht dat er een steen door de ruit zou gaan maar dat blijkt niet uit de gesprekken. Ook voor deze tenlastelegging verzoekt Klewer tot vrijspraak. Er blijft dan voor hem alleen nog het gebruik van andersmans persoonsgegevens over.

In zijn laatste woord bood de Kollumer zijn excuses aan tegen de slachtoffers. "Ik heb er heel veel spijt van, ik denk er al een jaar over na en ik denk nog altijd, waarom?"

Uitspraak: 7 september 13.00 uur