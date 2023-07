Vader en zoon mishandelen de verkeerde persoon: werk- en celstraf

do 06 juli 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een vader en zoon uit Surhuisterveen (55 en 27 jaar) dachten dat ze de persoon te pakken hadden die hun dochter, respectievelijk zusje telefonisch lastig viel, maar ze hadden bij het verkeerde adres aangebeld.

Celstraf en werkstraf

De vader en zoon werden dinsdag veroordeeld tot een werk- en een celstraf voor de mishandeling van een Drachtster. De vader moet een werkstraf van 200 uur doen, de zoon werd veroordeeld tot vier maanden cel plus vier maanden voorwaardelijk.

De vader kreeg bovenop de werkstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

Per abuis aangebeld

De twee waren begin mei vorig jaar 's avonds naar Drachten afgereisd om degene die hun zusje telefonisch stalkte ter verantwoording te roepen. Ze belden per abuis aan bij het slachtoffer, dat nietsvermoedend de deur opendeed.

De Drachtster, die kampt met autisme en het zogeheten Noonan-syndroom, wilde de deur weer dichtdoen. Maar de zoon voorkwam dat door zijn voet op de drempel te zetten.

Foetushouding

De zoon vroeg om de telefoon van het slachtoffer en deelde meerdere klappen uit. Het slachtoffer viel op de grond en bleef daar in de foetushouding liggen. Zijn kleine zusje, dat bij haar broer logeerde, was in paniek naar de badkamer gevlucht.

Pas toen de vader zei dat het 'klaar’ was, stopte het geweld volgens het slachtoffer. De vader zei op de zitting dat hij het geweld niet had meegekregen en dat hij vrij snel terug naar de auto was.

Vader en zoon veroordeeld voor afpersing in vereniging

Ook de zoon had verklaard dat de vader steeds buiten stond. De officier van justitie vond dat de vader moest worden vrijgesproken omdat zijn bijdrage te klein was. De rechtbank dacht er anders over: zowel de vader als de zoon werden veroordeeld voor afpersing in vereniging.

'Een hele domme actie'

Twee weken geleden op de zitting zei de zoon nog dat het "een hele domme actie" was geweest. De vader is zich volgens de rechtbank "zeer bewust van het leed dat hij heeft veroorzaakt". De man heeft meerdere malen spijt betuigd.

Het geweld heeft zeer veel impact gehad op het gevoel van veiligheid van het slachtoffer. Hij voelt zich nog steeds angstig en onveilig in zijn eigen woning.