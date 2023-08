Dode en gewonden bij grote brand op vrachtschip bij Ameland

wo 26 juli 2023 02.17 uur

NES (AMELAND) - Een vrachtschip is dinsdagnacht - op ruim 30 kilometer boven Ameland - in brand gevlogen. Bij de brand is uiteindelijk één dode gevallen, ruim twintig bemanningsleden raakten gewond.

Het autoschip, de Fremantle Highway, was onderweg vanuit Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte, met aan boord 2857 auto's. De brand brak rond half één uit en er waren op dat moment 23 mensen aan boord. Het schip is 200 meter lang en is 32 meter breed. Een deel van de opvarende sprong van boord en is daarna uit het water gered.

De kustwacht liet aan de NOS weten dat de brand mogelijk is ontstaan in één van de 25 elektrische auto's die aan boord stonden. De bemanning heeft geprobeerd de brand zelf te blussen, maar dat lukte niet.

Reddingsactie

Midden in de nacht werd een grote reddingsactie op touw gezet en al snel was duidelijk dat het schip in vuur en vlam stond. Een vliegtuig van de Kustwacht en de reddingboten van Ameland en Schiermonnikoog waren als eerste ter plaatse bij het schip dat onder Panamese vlag voer.

Evacuatie

De schipper werd om 2.13 uur geadviseerd (door de Nederlandse Kustwacht) om het schip compleet te evacueren. Omstreeks 2.30 uur sprong één opvarende van het schip. Hij werd gered door de bemanning van bergingsboot Hurricane. De rest van de bemanning stond op dat moment op het voorschip boven op de brug in afwachting van hulp.

Bemanning sprong in water

De evacuatie kon omstreeks 3 uur beginnen nadat twee helikopters van de Kustwacht vanuit Rotterdam ook ter plaatse waren gekomen. Een aantal bemanningsleden is van boord gesprongen en zij zijn door reddingboten uit het water gehaald. De mensen die van boord zijn gesprongen kampten met ernstige ademhalingsproblemen en diverse botbreuken. Toen bleek dat springen in het water te gevaarlijk was, werden de overige bemanningsleden met een helikopter van het schip gehaald.

Meerdere gewonden

Negen bemanningsleden die niet gewond waren geraakt, zijn omstreeks 3.51 uur naar het vliegveld op Eelde gebracht per helikopter. De reddingboten Koning Willem 1 en de Anna Margaretha brachten in de nacht zeven gewonde bemanningsleden naar Lauwersoog. Een medic van de Kustwacht helikopter was op de Koning Willem 1 afgezet om medische assistentie te verlenen.

Onderweg is na een reanimatie één slachtoffer op de reddingboot overleden. Op Lauwersoog zijn de slachtoffers opgevangen in het gebouw van de havenmeester. Na controle door ambulancepersoneel zijn de slachtoffers door zes ambulances naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Ook de traumahelikopter was op Lauwersoog aanwezig om assistentie te verlenen.

Om 4.06 waren alle bemanningsleden van boord gehaald en aan boord van de ingezette helikopters of reddingboten. Een kwartier later landde de eerste helikopter op vliegveld Eelde waar medische opvang was geregeld en waar Grip 1 voor was gegeven. De tweede Kustwacht helikopter bracht later nog zeven slachtoffers naar vliegveld Eelde.

Situatie op zee

Het schip dreef na de reddingsactie stuurloos rond en stond nog steeds in brand. Het gevaar dat het schip zou zinken, zou inmiddels geweken zijn. Vanaf zee wordt gepoogd om het vuur te blussen. In de buurt vaart ook de noodhulpsleper Guardian. De Kustwacht waarschuwde omliggend scheepvaartverkeer.

