Lelylijn (over Drachten) onderdeel van toekomstvisie Deutsche Bahn

vr 21 juli 2023 16.30 uur

DRACHTEN - De hogesnelheidslijn Lelylijn - met een treinstation in Drachten - is opgenomen in de toekomstvisie van de Deutsche Bahn. De treinverbinding zou vanuit Lelystad, via Drachten en Groningen door moeten lopen naar Duitsland.

In de toekomstvisie hoopt Deutsche Bahn dat er flink wat hogesnelheidslijnen bijkomen. Het spoornet moet van 11.000 km naar 32.000 km worden uitgebreid in 2050.

De Duitse spoorwegmaatschappij voorziet in Nederland vier hogesnelheidstreinen. De nieuwe lijn tussen Lelystad en Groningen en een upgrade van de verbindingen van Zwolle - Enschede, Amsterdam - Utrecht - Arnhem en Breda - Eindhoven.

Nu de Lelylijn opgenomen is in deze toekomstvisie biedt het kansen voor subsidies van de Europese Unie. Het Rijk stelde eerder al 3 miljard euro beschikbaar. Voor de aanleg van het traject is 6 tot 9 miljard euro nodig.

De gemeente Smallingerland anticipeerde in mei van dit jaar al op de mogelijke komst van de snelle spoorwegverbinding. De gemeente kocht voor ruim 3.5 miljoen euro grond ten zuiden van Drachten.

De nieuwe coalitie in de provincie Fryslân liet eerder al weten in te willen zetten op de verbetering van het openbaar vervoer. De coalitie bestaat uit de BoerBurgerBeweging (BBB), CDA, ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP). De FNP ging de verkiezingen in als fervent tegenstander van de Lelylijn maar het standpunt is inmiddels veranderd nu de partij onderdeel is geworden van de coalitie.

Poll: Het wordt hoog tijd dat Drachten een treinstation krijgt:

Ja 60.4%

Nee 39.6%

154 stemmen - poll is beëindigd