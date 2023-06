Smallingerland koopt prijzige grond Lelylijn

wo 21 juni 2023 14.11 uur

DRACHTEN - Ruim 152.000 euro per hectare betaalt de gemeente Smallingerland voor een aantal percelen landbouwgrond, waarop in de toekomst wellicht het station aan de Lelyspoorlijn kan worden gebouwd.

De grond ligt aan het tracé waarop het spoor is getekend. De gemeente kreeg de grond aangeboden door de erfgenamen van de overleden eigenaar.

Het gaat om in totaal 23 hectare aan het Zuiderend in Drachten. De toale koopsom bedraagt 3.502.245 euro. Met de aankoop wil de gemeente voorkomen dat speculanten de percelen tegen woekerprijzen aanbieden als de Lelylijn wordt aangelegd.

In het gebied is veel grond door speculanten opgekocht, vertelde ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries. Hij vroeg zich af of de afgesproken prijs van 2,5 tot drie keer de actuele waarde van de huidige bestemming reëel is. "Wat is het nu en de noodzaak van deze aankoop. Scheppen we hiermee niet een precedent? Welke argumenten heeft de gemeente om hier actieve grondpolitiek te bedrijven?"

Wethouder Robin Hartogh Heys pareerde de ELP-vragen met de opmerking dat de grondprijzen nog verder stijgen als de gemeente tot aankoop besluit als de Lelylijn-plannen worden geconcretiseerd. "We zijn heel blij dat de verkoper naar ons is toegekomen om prijsopdrijving te voorkomen."

Het idee om de grond te onteigenen, zoals de ELP voorstelde, is volgens de wethouder een laatste redmiddel. Ook het toepassen van het voorkeursrecht, waarbij de grond eerst aan de gemeente moet worden aangeboden, is geen optie, aldus Hartgh Heys, "Als college zijn we heel blij en we delen uw zorgen niet".