Man (22) overvallen in zijn woning in Drachten

za 07 mei 2022 18.07 uur

DRACHTEN - Een 22-jarige man uit Drachten is vrijdagavond overvallen in zijn woning aan de Stania. De overval vond omstreeks 20.30 uur plaats en de politie zoekt getuigen.

Twee mannen belden bij het slachtoffer thuis aan. Toen hij opendeed, duwde één van de twee mannen de deur verder open en liep naar binnen. Daarbij sloeg hij het slachtoffer meermaals en vroeg om zijn telefoon. Toen duidelijk was geworden dat de man geen telefoon had, is het tweetal zonder enige buit vertrokken. Het doodsbange en mishandelde slachtoffer heeft daarop de politie kunnen waarschuwen.

Signalementen van de daders

Man 1:

- 30-40 jaar oud

- kort bruin haar

- smal ingevallen gezicht

- grijs vest met capuchon

- spijkerbroek

Man 2:

- duidelijk ouder dan man 1

- bol gezicht

- grijs haar

- onverzorgd uiterlijk

- blauw vest

De politie zoekt getuigen en/of camerabeelden die mogelijk meer kunnen vertellen over de daders en wat zich heeft afgespeeld op de Stania. Heeft u tips, camerabeelden of andere informatie aangaande dit incident? Bel dan 0900-8844 of vul op www.politie.nl het contactformulier in.