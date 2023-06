Opnieuw vraagtekens over Hûs en Hiem in Smallingerland

wo 21 juni 2023 15.20 uur

DRACHTEN - Zo lang het nodig is blijft de gemeente Smallingerland advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem vragen. De twijfel over nut en noodzaak van de professionele adviseurs op het gebied van "bouwkunstige schoonheid van Fryslân" is echter groot. Tijdens de bijeenkomst van Het Debat dinsdagavond in Smallingerland plaatsten raadsleden andermaal vraagtekens bij het lidmaatschap van de gemeenschappelijke regeling voor de welstandscommissie, waaraan zeventien van de achttien gemeenten in de provincie Fryslân meedoen.

Wethouder Maria Le Roy legde de raadsleden uit dat een alternatief voor Hûs en Hiem ook geld kost. Een alternatief is dat Smallingerland per dienst betaalt en de welstandscommissie alleen op afroep inschakelt. "We moeten ook kijken wat de kwaliteit van een advies is", aldus Le Roy.

Meine Hofman van Smallingerlands Belang informeerde alvast naar de uiterlijk opzegtermijn. Dat kan voor de eerste januari van elk nieuw jaar zijn. Een gemeente blijft dat hele jaar dan nog wel lid van de gemeenschappelijke regeling. Met de nieuwe Omgevingswet is het voor gemeenten mogelijk om eisen van welstand aan bouwplannen zelf te toetsen.

